В Ростехе сообщили, что модернизированный снаряд "Краснополь" уже поставляется в войска

В "Высокоточных комплексах" также рассказали, что в серийное производство оперативно внедряются доработки по итогам применения "Краснополя" в спецоперации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") модернизировало управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", улучшив его характеристики. Как сообщили ТАСС в холдинге на форуме "Армия-2023", боеприпас уже поставляется в войска.

"В настоящее время нами [КБП] уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать характеристики этих изделий", - сообщили в "Высокоточных комплексах".

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь-М" - модификация "Краснополя", разработанного Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова . В июле 2022 года о модернизации сообщал генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин (концерн производит основные сборочные единицы и блоки для "Краснополя"). Изделие получило увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества, а также повышенную эффективность стрельбы при облачности и ветре.

Вместо корректировщика огня, который должен приблизиться к цели на расстояние не менее пяти километров, для "Краснополя-М" можно использовать данные, полученные с беспилотников. При этом снаряд способен захватывать одновременно до трех целей. В "Высокоточных комплексах" подчеркивают, что в серийное производство оперативно внедряются доработки по итогам применения "Краснополя" в спецоперации.

Корректируемый снаряд "Краснополя" калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность полета боеприпаса - 20 км, масса боевой части - 8 кг. Экспортная версия снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

Существует также модификация "Краснополя" для применения с беспилотников. В мае "Высокоточные комплексы" сообщали о завершении ее разработки и успешной опытной эксплуатации.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.