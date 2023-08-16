Войти
ТАСС

В Ростехе сообщили, что модернизированный снаряд "Краснополь" уже поставляется в войска

564
0
+1
152-мм снаряд «Краснополь»
152-мм снаряд «Краснополь».
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

В "Высокоточных комплексах" также рассказали, что в серийное производство оперативно внедряются доработки по итогам применения "Краснополя" в спецоперации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") модернизировало управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", улучшив его характеристики. Как сообщили ТАСС в холдинге на форуме "Армия-2023", боеприпас уже поставляется в войска.

"В настоящее время нами [КБП] уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать характеристики этих изделий", - сообщили в "Высокоточных комплексах".

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь-М" - модификация "Краснополя", разработанного Конструкторским бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова . В июле 2022 года о модернизации сообщал генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин (концерн производит основные сборочные единицы и блоки для "Краснополя"). Изделие получило увеличенную дальность стрельбы и боевую часть увеличенного могущества, а также повышенную эффективность стрельбы при облачности и ветре.

Вместо корректировщика огня, который должен приблизиться к цели на расстояние не менее пяти километров, для "Краснополя-М" можно использовать данные, полученные с беспилотников. При этом снаряд способен захватывать одновременно до трех целей. В "Высокоточных комплексах" подчеркивают, что в серийное производство оперативно внедряются доработки по итогам применения "Краснополя" в спецоперации.

Корректируемый снаряд "Краснополя" калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность полета боеприпаса - 20 км, масса боевой части - 8 кг. Экспортная версия снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

Существует также модификация "Краснополя" для применения с беспилотников. В мае "Высокоточные комплексы" сообщали о завершении ее разработки и успешной опытной эксплуатации.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Краснополь
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.08.2023
Владимир Артяков: с начала СВО выпуск бронетехники увеличен в четыре раза
13.03.2023
Цивилизации сталкиваются во множестве сфер
01.08.2022
Эксперт: применение БЛА значительно повышает возможности снаряда "Краснополь"
26.09.2019
Уничтожающие любой танк снаряды применили на учениях "Центр-2019"
14.07.2014
ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» демонстрирует устойчивую положительную динамику экономического роста
11.09.2013
Перспективы развития артиллерии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны