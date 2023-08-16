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РИА Новости

"Калашников" оценил эффективность ракет "Вихрь" в зоне спецоперации

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Ударный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Калашников": ракета "Вихрь" демонстрирует вероятность поражения цели более 0,9

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Управляемые авиаракеты "Вихрь" - главное ударное средство вертолетов Ка-52 - показали в зоне спецоперации вероятность поражения целей, близкую к единице, то есть на уничтожение одной цели фактически хватает одной ракеты, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2023" представитель концерна "Калашников".

"Высокоточная авиационная ракета "Вихрь" в рамках боевого применения демонстрирует вероятность поражения своих типовых целей более 0,9. Фактически один выстрел - одна цель", - сказал представитель компании.

Он добавил, что "по результатам применения в СВО никаких доработок ракеты не планируется".

Для большинства современных образцов управляемого вооружения, как российского, так и зарубежного, ожидаемая вероятность поражения целей, рассчитанная по итогам испытаний, обычно находится в диапазоне 0,6-0,8. Такой показатель означает, что для гарантированного поражения объекта требуется два боеприпаса.

Ка-52 применяют "Вихри" в зоне СВО в большом количестве, преимущественно этими ракетами уничтожается украинская бронетехника, в том числе находящаяся в укрытиях и в движении.

Ракеты "Вихрь" разработаны Конструкторским бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы") и выпускаются концерном "Калашников". Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения - 800 - 10 000 метров, высота применения - 10 - 4 000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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Продукция
Ка-52
Компании
КБП
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