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ТАСС

Источник сообщил, что группировка спутников "Кондор-ФКА" увеличится до четырех аппаратов

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«Кондор-ФКА»
«Кондор-ФКА».
Источник изображения: techcult.ru

Основные вопросы, связанные с производством еще двух спутников, уже решены, сообщил собеседник агентства в кулуарах форума "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Группировка спутников дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" будет расширена до четырех аппаратов, сообщил ТАСС источник в кулуарах форума "Армия-2023".

"Основные вопросы, связанные с производством еще двух спутников, уже решены. Началось производство оборудования", - сказал собеседник агентства.

"Кондор-ФКА" создан НПО "Машиностроения". Масса спутника составляет 1 050 килограммов, а высота его околополярной орбиты - от 500 до 550 километров. Его полезная нагрузка - разработанный входящим в холдинг "Росэлектроника" (в составе Ростеха) концерном "Вега" радиолокатор, который отвечает за получение изображений земной поверхности. Оборудование работает в трех режимах - детальном кадровом, детальном маршрутном и обзорном - и может делать до 100 снимков поверхности Земли в сутки.

Первый аппарат группировки был запущен 27 мая с космодрома "Восточный", еще один "Кондор" планируют отправить на орбиту в 2024 году. Спутники будут проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути, наблюдать за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, делать радиолокационные изображения Земли для нужд агропромышленного комплекса. 

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