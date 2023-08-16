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ТАСС

Белый дом уверен в сохранении двухпартийной финансовой поддержки Украины

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что Конгресс США до сих пор демонстрировал готовность на двухпартийной основе оказывать Киеву масштабную военную и экономическую помощь

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что уверена в сохранении в Соединенных Штатах двухпартийной поддержки нынешнего правительства Украины, в том числе финансовой.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что Конгресс США до сих пор демонстрировал готовность на двухпартийной основе оказывать Киеву масштабную военную и экономическую помощь. "Мы уверены, что эта поддержка будет сохраняться на фоне нашей совместной работы над обеспечением украинского народа всем необходимым <...>. Надеемся, что будем видеть это и дальше. Мы считаем, что будем и дальше видеть это [такой двухпартийный консенсус]", - заявила представитель президента США. Она комментировала обращение американского правительства к Конгрессу с дополнительным запросом об оказании Украине крупной военной помощи в 2023 финансовом году.

Жан-Пьер подтвердила, что исполнительная ветвь власти США уже провела с законодательной многочисленные контакты по поводу этого запроса. Реакцию Конгресса на эту инициативу пресс-секретарь американского лидера уточнять не стала. "У старших должностных лиц администрации, в том числе у директора Административно-бюджетного управления [Белого дома] Шаланды Янг <...>, были многочисленные разговоры и [телефонные] звонки с законодателями от обеих партий, чтобы объяснить, в чем именно заключается необходимость [дальнейших ассигнований на помощь Киеву], подчеркнуть чрезвычайный характер этого запроса", - сказала Жан-Пьер.

"Таким образом, у нас были эти регулярные разговоры. Мы продолжаем взаимодействовать с членами Конгресса <...>, дабы подчеркивать важность [утверждения запроса]. <...> Мы верим, что это [поддержка такого финансирования] продолжится на двухпартийной основе", - добавила представитель Белого дома.

Вашингтонская администрация запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.

Как свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного на днях по заказу телеканала CNN, 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Исследование также показало, что, по мнению 51% американцев, Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

Несколько представителей оппозиционной Республиканской партии США в Конгрессе ранее уже выступали против намерения американского президента Джо Байдена, являющегося демократом, продолжать оказание крупной финансовой помощи Украине. 

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Украина
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