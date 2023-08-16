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ТАСС

На форуме "Армия-2023" открылась выставка "Военное образование"

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Источник изображения: Гулия Леваненкова/ ТАСС

На ней представлены 84 экспоната, стенда, тренажера и электронных образовательных ресурса

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Выставка "Военное образование" открылась в рамках форума "Армия-2023".

"Экспозиция посвящена подготовке военных кадров с учетом опыта специальной военной операции, здесь представлены 84 экспоната, стенда, тренажера и электронных образовательных ресурса, которые представляют более 500 воспитанников, курсантов и преподавателей из 41-го учебного заведения Минобороны, а также представители семи предприятий промышленности", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В церемонии открытия выставки принял участие замминистра обороны Николай Панков. "Дорогие друзья, тематическую выставку "Военное образование - на службе Отечеству" разрешите считать открытой", - сказал он.

На площадке представлены интеллектуальная система подготовки специалистов разведывательно-ударных действий, интерактивный тактический полигон, тренажер по подготовке расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", интерактивная система подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. На выставке присутствуют кластер беспилотных летательных аппаратов, авиационный и военно-морской кластеры, киберполигон для подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также тренажер подготовки экипажа специальной машины химической разведки "Т-РХМ-8".

"Посетители выставки могут познакомиться с интеллектуально-информационной средой военного образования и отдельной экспозицией, посвященной инновационным научно-техническим разработкам воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России - победителям международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку". Воспитанники тверского СВУ представляют "Суворовскую лабораторию искусственного интеллекта", а московского СВУ - "Суворовскую интеллектуальную обучающую среду", - сказали в Минобороны РФ.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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