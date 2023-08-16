Войти
Известия.ru

ФМБА России показало свои новые разработки на форуме «Армия-2023»

580
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило стенд на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». «Известия» 14 августа показали, какие экспонаты привезли на форум сотрудники агентства.


На кадрах можно увидеть реанимобиль медицинского спецназа, который оборудован всем необходимым для помощи пациенту.

«Данный автомобиль является скорой медицинской помощью категории С — это реанимобиль, который может оказывать помощь пострадавшим различным категориям пациентов, включая педиатрический, акушерский профиль и профиль взрослого населения. Это универсальный автомобиль, который применяется в различных случаях, в том числе, он недавно работал в зоне СВО. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны: надежен, неприхотлив и практичен», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Каршегин.

ФМБА также разработало и усовершенствовало технологию лиофилизации донорской плазмы.

«Этот компонент крови имеет малый объем, длительный срок хранения — до пяти лет, может храниться без специального оборудования при комнатной температуре. Подготовка компонента к трансфузии занимает три–пять минут: достаточно только добавить физраствор, и мы получаем готовый компонент крови для переливания», — представила разработку и.о. директора ФГБУЗ «Центр крови» ФНМБА России Ольга Македонская.

На форуме также представили гемостатический бинт на основе хитозана. Он предназначен для экстренной неотложной помощи при массивных артериальных и венозных кровотечениях. Его применение показали на модели огнестрельного ранения плеча.

«Бинт послойно плотно укладывается в рану, после этого моделируется компрессия — это необходимо для того, чтобы на поверхности бинта, где он контактирует с поврежденным сосудом сформировался тромб, и кровотечение останавливается», — объяснил принцип работы заместитель директора ФГУП НПЦ «Фармзащита» Вадим Быков.

По его словам, эта разработка находится на регистрации, после которой ее можно будет применять.

Как сообщается на сайте ФМБА, в первый день работы на Международном военно-техническом форуме гости особенно заинтересовались приборами биологической разведки, анализаторами биопатогенов, импакторы для исследования радиоактивных аэрозолей, тест-система для диагностики 16 возбудителей нейроинфекций, а также комплект средств радиационной и химической защиты и набор для трансфузии сухой плазмы.

Ранее в этот день на форуме впервые представили обновленную модификацию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками «Поляна-Д4М1». В частности, комплекс в ходе спецоперации обеспечивает связь между ВКС и ВМФ России. Он позволяет позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов.

Еще одной представленной на форуме разработкой стали броневые автомобили «Тигр-М», выполнение в стиле машин из постапокалиптического фильма «Безумный Макс». Они оснащены дополнительной защитой в виде навесных бронелистов, делающих боевой автомобиль напоминающим технику из фильма и обладают системой постановки завес «Туча». Его можно оборудовать танковым модернизированным пулеметом Калашникова или крупнокалиберным пулеметом «Корд».


Международный военно-технический форум «Армия-2023» в этом году проходит с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корд
ПКМ
Поляна-Д4
Тигр-М
Проекты
ЯО
Похожие новости
13.07.2021
Рособоронэкспорт представит весь спектр современной российской оборонной продукции на выставке DEFEA 2021 в Афинах
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
04.01.2018
Впервые в строю: какие новинки поступили на вооружение в 2017 году
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
27.02.2017
Росгвардия и ФСО обсуждают покупку боевых модулей "Арбалет-ДМ"
07.10.2015
Секреты безлюдной башни
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны