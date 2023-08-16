Политолог усомнился в ускорении поставок оружия Украине

Политолог Топорнин: внутри НАТО отмечается дефицит для поставок Украине

Западные страны вряд ли смогут ускорить поставки оружия Украине в ближайшее время. Такое мнение доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказал в понедельник, 14 августа.

«Во-первых, Украина просит поставки в достаточно большом количестве, во-вторых, она интересуется дорогостоящим военным оборудованием и тем, которое не находится в избытке. По некоторым видам вооружений есть дефицит внутри НАТО. Для того чтобы это военное оборудование изготовить, нужны деньги и время», — объяснил политолог в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что известно про дефицит артиллерийских 155-миллиметровых снарядов и Евросоюз (ЕС) уже размещает заказы на их производство за рубежом, даже в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Это говорит о том, что не получится взять и по мановению волшебной палочки ускорить поставки вооружения.

«Легко и просто можно нарастить поставки стрелкового вооружения — автоматы, пистолеты, пулеметы, легкие минометы, но это всё в наличии у украинской армии уже есть. У них мотострелки уже хорошо вооружены, им требуется тяжелая артиллерия, реактивные системы, бронемашины, еще они хотят ракеты подключить, самолеты», — заключил эксперт.

Накануне экс-помощник бывшего американского лидера Дональда Трампа Джон Болтон высказал мнение, что политика президента США Джо Байдена привела к провалу украинского контрнаступления, лишь оттягивая поражение Киева, передает RT.

По его словам, постоянная дискуссия на Западе о поставках Украине того или иного вида вооружений, а также опасения эскалации конфликта из-за риска прямого столкновения России и НАТО «вселили парализующую осторожность в западные столицы».

Он указал на то, что «робкий и бессистемный подход» администрации нынешнего главы Белого дома к помощи Киеву «подорвал общественную поддержку США» в этом вопросе, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 12 августа, газета The Times со ссылкой на офицера ВС США, готовившего украинских военнослужащих, отметила, что лидеры НАТО надеялись на чудо в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое Киев обещал блоку, но эти ожидания не оправдались.

За день до этого газета The Hill написала, что просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России. В материале отмечалось, что неспособность политиков, включая Байдена, справиться с ожиданиями и донести до американского народа, почему этот конфликт так важен для США и что он не будет разрешен одним контрнаступлением, поставила под угрозу саму поддержку, необходимую для будущего успеха Киева.

Тогда же военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади указал на то, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о том, что Запад переоценил способности украинских военных ее применять.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.