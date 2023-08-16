Войти
Известия.ru

Политолог усомнился в ускорении поставок оружия Украине

474
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cover Images

Политолог Топорнин: внутри НАТО отмечается дефицит для поставок Украине

Западные страны вряд ли смогут ускорить поставки оружия Украине в ближайшее время. Такое мнение доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказал в понедельник, 14 августа.

«Во-первых, Украина просит поставки в достаточно большом количестве, во-вторых, она интересуется дорогостоящим военным оборудованием и тем, которое не находится в избытке. По некоторым видам вооружений есть дефицит внутри НАТО. Для того чтобы это военное оборудование изготовить, нужны деньги и время», — объяснил политолог в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что известно про дефицит артиллерийских 155-миллиметровых снарядов и Евросоюз (ЕС) уже размещает заказы на их производство за рубежом, даже в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Это говорит о том, что не получится взять и по мановению волшебной палочки ускорить поставки вооружения.

«Легко и просто можно нарастить поставки стрелкового вооружения — автоматы, пистолеты, пулеметы, легкие минометы, но это всё в наличии у украинской армии уже есть. У них мотострелки уже хорошо вооружены, им требуется тяжелая артиллерия, реактивные системы, бронемашины, еще они хотят ракеты подключить, самолеты», — заключил эксперт.

Накануне экс-помощник бывшего американского лидера Дональда Трампа Джон Болтон высказал мнение, что политика президента США Джо Байдена привела к провалу украинского контрнаступления, лишь оттягивая поражение Киева, передает RT.

По его словам, постоянная дискуссия на Западе о поставках Украине того или иного вида вооружений, а также опасения эскалации конфликта из-за риска прямого столкновения России и НАТО «вселили парализующую осторожность в западные столицы».

Он указал на то, что «робкий и бессистемный подход» администрации нынешнего главы Белого дома к помощи Киеву «подорвал общественную поддержку США» в этом вопросе, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 12 августа, газета The Times со ссылкой на офицера ВС США, готовившего украинских военнослужащих, отметила, что лидеры НАТО надеялись на чудо в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое Киев обещал блоку, но эти ожидания не оправдались.

За день до этого газета The Hill написала, что просчеты западных кураторов Украины при подготовке к контрнаступлению и разлад между ними в вопросе продолжения спонсирования Киева стали подарком для России. В материале отмечалось, что неспособность политиков, включая Байдена, справиться с ожиданиями и донести до американского народа, почему этот конфликт так важен для США и что он не будет разрешен одним контрнаступлением, поставила под угрозу саму поддержку, необходимую для будущего успеха Киева.

Тогда же военный аналитик Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади указал на то, что масштабы потерь военной техники ВСУ на поле боя говорят о том, что Запад переоценил способности украинских военных ее применять.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
22.06.2023
Украинцев предупредили о горькой пилюле к концу года
14.10.2022
Арабы доказали, что за конфликтом на Украине стоят США
18.06.2021
Запад определяется, кого он больше не любит: Россию или Китай?
22.02.2021
The New York Times (США): Байден говорит союзникам, что «Америка вернулась», однако Макрон и Меркель дают ему отпор
28.09.2020
Российские хакеры внедрились в «Майкрософт»
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны