Путин сообщил об открытости РФ к сотрудничеству со странами, отстаивающими своими интересы

По словам президента России, форум "Армия-2023" по праву заслужил высокий авторитет и признание

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении к участникам форума "Армия-2023".

"Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что за прошедшие годы форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества, в целом в развитие многоплановых отношений России с зарубежными странами.

Путин выразил уверенность в том, что и на этот раз участников и гостей форума, представляющих делегации из многих государств, ждет интересная, насыщенная программа. Он подчеркнул, что на стендах, экспозициях и полигонах парка "Патриот" 1,5 тыс. российских предприятий представили свыше 28,5 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения. Президент также указал на то, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта.

"России есть что предложить в этих прорывных, перспективных направлениях. Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Мы также рады, что все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом - 82", - констатировал он.

Путин заверил, что Россия намерена активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого взаимовыгодного партнерства.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.