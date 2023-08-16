Войти
ТАСС

Путин сообщил об открытости РФ к сотрудничеству со странами, отстаивающими своими интересы

638
0
0
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По словам президента России, форум "Армия-2023" по праву заслужил высокий авторитет и признание

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении к участникам форума "Армия-2023".

"Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что за прошедшие годы форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества, в целом в развитие многоплановых отношений России с зарубежными странами.

Путин выразил уверенность в том, что и на этот раз участников и гостей форума, представляющих делегации из многих государств, ждет интересная, насыщенная программа. Он подчеркнул, что на стендах, экспозициях и полигонах парка "Патриот" 1,5 тыс. российских предприятий представили свыше 28,5 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения. Президент также указал на то, что в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта.

"России есть что предложить в этих прорывных, перспективных направлениях. Год от года у нас растет объем рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта. Мы также рады, что все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом - 82", - констатировал он.

Путин заверил, что Россия намерена активно работать как в формате уже сложившихся кооперационных связей, так и создавать новые с опорой на многолетний успешный опыт такого взаимовыгодного партнерства.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.03.2023
Цивилизации сталкиваются во множестве сфер
27.09.2022
В Киеве заявили, что не планируют призывать больше людей в ВСУ в ответ на мобилизацию в РФ
25.08.2021
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
06.07.2020
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
20.11.2018
В Британии озабочены превосходством российского оружия
20.11.2018
"Третья мировая": Путин возрождает базы СССР на Кубе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны