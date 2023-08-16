Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнит гособоронзаказ

Лихачев заверил Путина, что Росатом полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнит государственный оборонный заказ в нынешнем году, пообещал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Гособоронзаказ будет выполнен на 100%", - сказал Лихачев.

Обеспечение обороноспособности России и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики справляются, отмечал ранее Лихачев.

Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию поручил Минобороны РФ и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

В минувшую субботу Минобороны сообщило, что Лихачев и глава военного ведомства Сергей Шойгу совершили облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия. Основные задачи полигона сейчас - подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.