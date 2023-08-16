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Вестник Мордовии

Усовершенствованный бронетранспортер представлен на форуме "Армия-2023"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Основательно доработанный бронетранспортер БТР-82А впервые представлен на проходящем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Как отмечает "Российская газета", боевая машина в своем внешнем облике объединяет черты нескольких известных моделей отечественных бронетранспортеров. Поэтому вполне можно утверждать, что он взял от них все самое лучшее. В его конструкции полностью учтен опыт боевого применения отечественной легкой бронетехники.

Например значительно усилена броня впереди, на бортах и в задней части. Не обойдена вниманием и противоминная защита. Новинка имеет отличные характеристики подвижности, как по шоссе, так и на пересеченной местности.

Двигатель перемещен в переднюю часть, а десантное отделение получило люки в корме, позволяющие мотострелкам удобно грузиться и покидать десантное отделение.

Боевое отделение представлено тем, что уже имеется на обычном БТР-82А. Установленная 30-мм пушка может эффективно уничтожать разнообразные цели, в том числе и воздушные. В качестве варианта возможен монтаж необитаемого боевого модуля с пушечно-ракетным вооружением, который также демонстрируется на "Армии-2023".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
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