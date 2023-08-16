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ТАСС

В России состоялся первый полет новейшего ударного беспилотника "Сириус"

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Летные испытания дрона продолжаются, сообщили в АО "Кронштадт"

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") совершил первый полет. Об этом ТАСС сообщили в АО "Кронштадт" в ходе форума "Армия-2023".

"Первый полет "Сириуса" состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются", - заявили в АО "Кронштадт".

"Сириус" является дальнейшим развитием беспилотников "Орион". Дрон имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Тяжелые разведывательно-ударные беспилотники смогут нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Морская версия ударного БПЛА сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Ранее сообщалось, что серийные поставки "Сириусов" в российские войска планируется начать в 2023 году.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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