На форуме "Армия–2023" показали новейшую кассетную ракету

На форуме "Армия–2023" впервые представлена кассетная ракета НАР С-8КЛ
МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. "Институт прикладной физики" (ИПФ) представил на форуме "Армия–2023" новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ, передает РИА Новости.
Присвоение этой литеры означает, что опытные образцы изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных тестов перед проведением приемочных испытаний.
Уточняется, что разработка уже находится на завершающей стадии испытаний.
Новая ракета может запускаться из стандартных блоков НАР, а также из интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки "Заслон", она совместима со всеми основными типами вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России.
Радио Sputnik писало, что на форуме "Армия–2023" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва".