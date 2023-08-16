На форуме "Армия–2023" показали новейшую кассетную ракету

На форуме "Армия–2023" впервые представлена кассетная ракета НАР С-8КЛ

МОСКВА, 14 августа/ Радио Sputnik. "Институт прикладной физики" (ИПФ) представил на форуме "Армия–2023" новейшую неуправляемую авиационную ракету (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ, передает РИА Новости.

"НАР С-8КЛ – она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера "О" присвоена в конце 2022 года", – рассказали агентству в пресс-службе института.

Присвоение этой литеры означает, что опытные образцы изготовлены, предварительно испытаны и доработаны по результатам предварительных тестов перед проведением приемочных испытаний.

Уточняется, что разработка уже находится на завершающей стадии испытаний.

Новая ракета может запускаться из стандартных блоков НАР, а также из интеллектуальных блоков Б-8В10-УВ разработки "Заслон", она совместима со всеми основными типами вертолетов и самолетов армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации ВКС России.

Радио Sputnik писало, что на форуме "Армия–2023" впервые покажут колесную гаубицу "Мальва".