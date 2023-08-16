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Известия.ru

Станция «Луна-25» передала первые снимки

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Источник изображения: Фото: Институт космических исследований РАН

Станция «Луна-25» передала первые снимки. Кадры 14 августа опубликовал Институт космических исследований РАН.

На снимках видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и на фоне Луны. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Источник изображения: Фото: Институт космических исследований РАН

Снимки Земли и Луны были сделаны камерой СТС-Л комплекса на борту «Луна-25» 13 августа во время перелета к Луне с расстояния около 310 тыс. км от Земли.

Сообщается, что 14 августа космический аппарат «Луна-25» продолжает свой перелет к естественному спутнику Земли под контролем специальных звездных датчиков. Все системы космического аппарата работают в штатном режиме, он держит устойчивую связь со станцией.

Ранее, 13 августа, «Роскосмос» сообщил о штатной работе научных приборов на станции «Луна-25». Включения комплекса научной аппаратуры были проведены в условиях космического полета. В этот же день команда ученых начала обрабатывать первые данные, собранные станцией на перелете к Луне.

Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже, 11 августа, она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.


«Луна-25» соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у станции нет. Длительность полета «Луны-25» составит около четырех с половиной суток, а научная работа продлится год.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После чего возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

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Россия
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ИКИ РАН
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Проекты
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Союз-2 РН
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