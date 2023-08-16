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Военное обозрение

«Boxer справился с беспилотниками»: немецкую БМП протестировали в борьбе против дронов

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе недавно завершенных масштабных учений Talisman Sabre 2023 австралийская армия протестировала свои боевые машины Boxer, испытав их на возможность бороться с беспилотниками.

Как указывается в издании Altair, со слов командира 7-й бригады, генерала Майкла Сэя, Boxer доказал способность уничтожать БПЛА, барражирующие над полем боя, и «успешно расправился с ними». Однако данное заявление не подкреплено видеоматериалами. Стрельба по дронам велась из установленной на БМП 30-мм автоматической пушки Mk 30-2, а целеуказание осуществлялось продвинутой СУО. Успешному поражению БПЛА способствует большой угол наведения пушки по вертикали.

Австралийская армия закупила 211 немецких боевых машин Boxer в различной комплектации у местного филиала Rheinmetall на сумму в $5,2 млрд по контракту, подписанному в 2018 году. Первые 25 единиц техники были получены в 2019 году. Постройка и монтаж машин осуществлялись главным образом в Германии. Однако производство следующих партий планировалось наладить в Австралии. В середине марта власти страны заявили, что началось полномасштабное производство техники на местных мощностях.

Одним из вариантов машины, поставляемой в ВС Австралии, является модификация Boxer sWaTrInf с башней Lance, которая как раз и принимала участие в испытаниях по поражению БПЛА. Бундесвер намерен закупить более 100 единиц данной модели для замены танкеток Weasel. Они будут служить в качестве платформы огневой поддержки пехоты.

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