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ТАСС

Шойгу поручил в кратчайшие сроки наладить производство ракеты РВВ-МД

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Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД (c) bmpd
Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Ее представило на форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор".

"Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Федору Колосовникову. Тот пообещал, что приложит все силы, чтобы выполнить поручение.

РВВ-МД - управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя, предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток, с любых направлений. Максимальная дальность пуска - 40 км. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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