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Известия.ru

Около 20 совместных военных учений прошло у России с Китаем

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Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет, на втором месте по этому показателю находится Пакистан. Всего с 2012 года НОАК приняла участие в 45 маневрах, передает телеканал «Известия». Около 20 военных учений прошло совместно с ВС России. В конце июля ВМФ РФ и ВМС КНР начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран проследовал к берегам Аляски. В то же время, как отмечает китайское издание «Саус Чайна Морнинг Пост», военное партнерство КНР и США снижается. Последний раз Пекин проводил военные учения с Вашингтоном в 2019 году: тогда около 200 военнослужащих НОАК и аналогичное число солдат и офицеров ВС США на Гавайях обменялись опытом в проведении гуманитарных операций и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет, на втором месте по этому показателю находится Пакистан. Всего с 2012 года НОАК приняла участие в 45 маневрах, передает телеканал «Известия». Около 20 военных учений прошло совместно с ВС России. В конце июля ВМФ РФ и ВМС КНР начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран проследовал к берегам Аляски. В то же время, как отмечает китайское издание «Саус Чайна Морнинг Пост», военное партнерство КНР и США снижается. Последний раз Пекин проводил военные учения с Вашингтоном в 2019 году: тогда около 200 военнослужащих НОАК и аналогичное число солдат и офицеров ВС США на Гавайях обменялись опытом в проведении гуманитарных операций и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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