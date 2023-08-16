История международного военно-технического форума "Армия"

В 2023 году мероприятие пройдет 14-20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-20 августа 2023 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Московской области проходит военно-технический форум "Армия-2023".

ТАСС подготовил материал о его истории.

Основные сведения

Международный военно-технический форум "Армия" проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с распоряжением правительства РФ. Его организатором является Министерство обороны РФ. В рамках форума проводится масштабная выставка достижений оборонного комплекса России. Мероприятие призвано содействовать техническому переоснащению Вооруженных сил (ВС) РФ и повышению их эффективности, патриотическому воспитанию российской молодежи, а также развитию международного военно-технического сотрудничества и укреплению позитивного имиджа ВС РФ.

Площадки форума

Основная выставочная и деловая части мероприятия проводятся на территории ведущей выставочной площадки Минобороны РФ - конгрессно-выставочного центра "Патриот". Центр расположен в Кубинке, на 55-м км автотрассы М-1. Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть форума проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы в рамках форума также организуются в военных округах РФ, на Северном флоте.

"Армия-2015"

Впервые форум прошел в конгрессно-выставочном центре "Патриот" 16-19 июня 2015 года, в церемонии открытия принимал участие президент РФ Владимир Путин. "Армия-2015" собрала 828 предприятий и организаций (в том числе 28 компаний из семи зарубежных стран), которые представили около 7 тыс. выставочных образцов. Согласно данным Минобороны, форум посетили 73 иностранные делегации, в том числе 38 - официальные. Всего в 2015 году на форуме побывали свыше 200 тыс. человек. В рамках деловой программы был заключен ряд международных контрактов, в т. ч. договор о поставке в Белоруссию 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-4.

"Армия-2016"

В 2016 году форум прошел 6-11 сентября. Кроме площадок в Подмосковье, демонстрация морской техники проводилась в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте. Свою продукцию представили около 1 тыс. организаций, в том числе 60 иностранных. Форум посетили более 500 тыс. человек.

Всего экспонировались 11 тыс. образцов техники и оборудования. На форуме в 2016 году появился павильон Ракетных войск стратегического назначения (в частности, там демонстрировался ракетный комплекс РС-12М "Тополь", развернутый на стартовой позиции). Были представлены машины на базе платформы "Армата": танк Т-14 и боевая машина пехоты Т-15, а также колесный бронетранспортер "Бумеранг". В форуме приняли участие делегации более чем 80 стран, из них 35 официальных. В рамках "Армии-2016" Минобороны подписало 17 госконтрактов на общую сумму в 130 млрд рублей (в том числе на поставку ВМФ РФ шести подводных лодок проекта 636 и трех малых ракетных кораблей проекта 21631).

"Армия-2017"

22-27 августа в "Армии-2017" приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 - высокого уровня. Общее число делегатов от иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Помимо РФ, семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями (Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР). В качестве участников были заявлены 1 209 предприятий и организаций, в том числе 79 иностранных. Всего форум посетили 563 тыс. человек. Посетителям было представлено 18,5 тыс. образцов вооружения. По итогам форума Минобороны подписало 23 госконтракта на сумму 170 млрд рублей.

В рамках форума в конгрессно-выставочном центре "Патриот" действовала экспозиция, посвященная деятельности группировки Вооруженных сил РФ в Сирии. На ней в том числе были представлены образцы оружия, захваченного у террористов. 25-27 августа прошло военное шоу "Вежливые люди" с участием современной сухопутной военной техники, самолетов и вертолетов, средств противовоздушной обороны. Зрителям были показаны "танковый балет" и высший пилотаж в исполнении летных групп "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

"Армия-2018"

21-26 августа 2018 года "Армия" была совмещена с международным форумом "Неделя национальной безопасности". Впервые число гостей и участников превысило 1 млн человек. В программах приняли участие представители 118 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 18 руководителей оборонных ведомств различных стран. 1 254 организации представили 26 459 образцов продукции военного и двойного назначения.

Статические экспозиции (включая 295 единиц вооружений и военной техники из наличия ВС РФ) были развернуты на площади почти в 350 тыс. кв. м.

В шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка были задействованы 288 единиц новейшей техники. Также в рамках форума прошла выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков в Сирии. На аэродроме Кубинка состоялись показательные выступления "Стрижей", "Русских витязей", "Беркутов". Впервые на форуме участвовала пилотажная группа ВВС Народно-освободительной армии Китая "Первое августа".

В рамках научно-деловой программы "Армии-2018" Минобороны РФ подписала 31 госконтракт с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на сумму более 130 млрд рублей.

"Армия-2019"

Военно-технический форум "Армия-2019" состоялся 25-30 июня 2019 года. Общее число гостей и участников снова превысило 1 млн человек. В мероприятиях форума приняли участие представители 120 иностранных государств, 41 официальная военная делегация, более 1 300 организаций представили 27 239 образцов продукции военного и двойного назначения.

Статические экспозиции были развернуты на площади 257 600 кв. м. Минобороны РФ предоставило для свободного осмотра 361 единицу боевой и специальной техники. На площадках форума впервые демонстрировались зенитные ракетные системы С-350 "Витязь", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", самоходная артиллерийская установка 2С42 "Лотос", 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", бронеавтомобиль "Тайфун" с минным тралом, а также беспилотные летательные аппараты "Охотник" и "Корсар".

На аэродроме Кубинка состоялись показательные выступления "Стрижей", "Русских витязей", "Беркутов". Одиночный пилотаж выполняли самолеты Су-35С, Як-130, Як-152, а также вертолет Ка-52. Всего в динамических показах задействовали более 330 единиц боевой техники и вооружения. В рамках научно-деловой программы Минобороны РФ заключило с 27 предприятиями 46 госконтрактов на сумму более 1 трлн рублей.

"Армия-2020"

Форум прошел 23-29 августа в центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, на полигоне Алабино и еще 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте. Мероприятия посетили 1 490 115 человек. В работе форума участвовали представители 92 иностранных государств, включая 18 официальных делегаций высокого уровня. Число участников деловой программы превысило 11 тыс. человек. Шесть государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия) представили национальные экспозиции. Посетители форума увидели выставку "Аллея танкопрома", посвященную столетию отечественного танкостроения. Ключевые предприятия российского ОПК продемонстрировали более 1 тыс. перспективных разработок вооружения, военной и специальной техники, образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения. Для динамического показа Минобороны РФ задействовало более 320 единиц техники.

На форуме было заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных областей промышленности, общая сумма госконтрактов превысила 1,160 трлн рублей.

"Армия-2021"

Форум проходил 22-28 августа на обычных для него площадках - в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка. Посетителями мероприятий форума стали 1 792 564 человека, включая представителей 117 иностранных государств, в том числе 36 военных делегаций высокого уровня. Общее число представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек. На площадках были представлены 342 единицы серийных образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны РФ. С выставочной экспозицией участвовали 60 иностранных компаний и организаций из 12 стран: Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Франции, Саудовской Аравии, Таиланда и Турции. При этом Белоруссия, Казахстан, Индия и Пакистан представили национальные экспозиции. В общей сложности в выставке участие приняли 1 489 предприятий и организаций, которые представили 28 127 образцов и технологий военного и двойного назначения.

В Минобороны РФ уточнили, что на полях форума прошло 87 двусторонних встреч, из которых 37 - с иностранными партнерами по линии Минобороны, Минпромторга и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По линии АО "Рособоронэкспорт" и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 50 двусторонних встреч. Минобороны РФ заключило на форуме более 40 госконтрактов с 27 предприятиями ОПК на сумму свыше 500 млрд руб.

На аэродроме Кубинка проводились показательные полеты и выступления пилотажных групп. Впервые в рамках форума прошел научно-практический фестиваль робототехники и инновационных технологий "Робоармия".

"Армия-2022"

В 2022 году мероприятия форума проходили в период с 15 по 21 августа на объектах Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 35 площадках в военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России. Количество посетителей превысило 1 950 000 человек.

В мероприятии приняли участие 1 497 предприятий и организаций, которые представили 28 536 образцов продукции военного и двойного назначения. Среди них - 32 компании из 6 иностранных государств (Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Таиланда и Турции). Белоруссия, Иран и Китай представили собственные национальные выставочные экспозиции. В работе форума участвовали более 700 представителей иностранных военных ведомств из 85 стран. В рамках форума было проведено 160 двусторонних встреч с иностранными партнерами, а также 340 мероприятий научно-деловой программы с участием почти 22 тыс. экспертов.

Российское военное ведомство заключило 36 госконтрактов с предприятиями ОПК на сумму свыше 525 млрд рублей. Всего в рамках статического показа была представлена 351 единица серийных образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия Министерства обороны РФ. На выставочных площадках парка "Патриот" демонстрировалась также трофейная техника вооруженных формирований Украины из зоны выполнения специальной военной операции.

Официальный сайт форума - http://www.rusarmyexpo.ru.