Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на форуме "Армия-2023"

В период с 14 по 20 августа АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член МОРО "СоюзМаш России") принимает участие в IX Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Делегацию возглавляет генеральный директор Борис Обносов. Помимо традиционной экспозиции в демоцентре Корпорации впервые развернут дополнительный стенд в павильоне "В" с новейшими образцами гражданского и двойного назначения.

Выставочный зал АО "КТРВ" (с) bmpd

Линейка авиационных средств поражения в экспозиции демоцентра включает противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, ракета класса "воздух-поверхность" Х-59МК. Этот ряд продолжают новинки прошлого года: ракета Х-59МК модернизированная с боевой частью двойного действия, межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения типа Х-МД-Э и многофункциональная малозаметная высокоточная ракета Х-69.

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Ракета Х-69 (с) bmpd

Ракета Х-31АД (с) bmpd

Противорадиолокационное ракетное вооружение представлено высокоскоростной Х-31ПД и Х-58УШКЭ.

Ракета Х-58УШКЭ (с) bmpd

Посетители выставки также могут увидеть многоцелевые боеприпасы - ракету модульного типа Х-38МЛЭ с лазерной головкой самонаведения, а также семейство "Гром-Э" - ракету "Гром-Э1" и планирующий боеприпас "Гром-Э2".

Ракета Х-38МЛЭ (с) bmpd

Ракеты класса "воздух-воздух" представлены моделями РВВ-БД (большой дальности), РВВ-СД (средней дальности), РВВ-МД (малой дальности), а также новинкой РВВ-МД2 со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками.

(с) bmpd

(с) bmpd

В демоцентре размещены образцы корректируемых авиабомб - К08БЭ, УПАБ-1500Б-Э, КАБ-500Кр, КАБ-1500Кр, КАБ-1500ЛГ-Ф-Э, КАБ-500С-Э и КАБ-250ЛГ-Э.

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(с) bmpd

Корпорация демонстрирует комплексы вооружений для защиты береговой инфраструктуры - береговые ракетные комплексы: "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт" и "Бал-Э" с Х-35УЭ

(с) bmpd

(с) bmpd

В классе противокорабельного и противолодочного оружия также есть новинка - универсальная малогабаритная торпеда УМТ, которая может применяться с вертолётов, самолётов и беспилотников. Она показана в комплексе с пусковой установкой и пультом предварительного контроля и ввода данных для стрельбы. Также можно увидеть глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2, а также малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК", вооружённый малогабаритной противолодочной торпедой (МПТЭ) и антиторпедой (АТЭ).

УМТ (с) bmpd

(с) bmpd

Кроме того, морское оружие будет представлено малогабаритной тепловой торпедой МТТ, комплексом вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э", авиационной противолодочной ракетой АПР-3Э, противолодочной корректируемой авиационной бомбой "Загон-1".

Ракета АПР-3Э (с) bmpd

В состав экспозиции вошли изделия, которые могут использоваться в комплексах защиты акваторий портов и военно-морских баз: морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, самоходный подводный аппарат из состава интегрированной системы поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э".

(с) bmpd

(с) bmpd

Предприятия КТРВ представляют широкий спектр радиолокационного оборудования. Для кораблей это аппаратура системы управления корабельного ракетного комплекса "Уран-Э" и радиолокационная станция целеуказания 3Ц-25Э. В подводных лодках применяются малогабаритная РЛС КРМ-66Э и радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей и навигации МРК-50УЭ. Наблюдение за прибрежной обстановкой с берега осуществляют радиолокационные станции "Мыс-М1Э" и "МР-10М1Э", а под водой - гидроакустическая станция "Маяк-С" и комплекс охраны "Корвет". Легководолазы для этих же целей могут использовать индивидуальный буксировщик пловца "Коралл" или малогабаритный подводный аппарат МПА.

(с) bmpd

В исторической зоне демоцентра размещены легендарные образцы авиационного, торпедного и минного вооружения, которые до сих пор находятся на вооружении не одного десятка стран.

Кроме продукции военного назначения, КТРВ представляет широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения. Это наукоёмкие изделия для авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности.

Электрозарядная станция для Электробусов ЭЗС-300 (с) bmpd

(с) bmpd

(с) bmpd

Новинками форума являются космический аппарат "Кондор-ФКА" и перспективный спутник мини-класса "Diamond-X", ультрабыстрая электрозарядная станция ЭЗС-300 для электробусов, более двух десятков типоразмеров литий-ионных аккумуляторов, многофункциональная электроплатформа для ЖКХ HARD-E, тренажёр "Парашютист", а также макет реверсивного устройства перспективной двигательной установки ПД-8.

(с) bmpd

[i]ПД-8 (с) bmpd

В ходе работы форума запланирована насыщенная деловая программа, в том числе с участием зарубежных делегаций, презентации продукции с использованием современных мультимедийных технологий.