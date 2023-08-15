Военный ИИ пилотировал боевой дрон ВВС США в течение трех часов

XQ-58A Valkyrie

Искусственный интеллект (ИИ) сумел в течение трех часов пилотировать боевой дрон XQ-58A Valkyrie в небе над Флоридой. Этому предшествовали несколько миллионов часов тренировок на авиасимуляторах и полеты на X-62 VISTA, в которых использовались те же алгоритмы. Результаты этого эксперимента американских военных доказали, что ИИ может выполнять важные тактические задачи в воздухе автономно.

Имея максимальную скорость 1050 км/ч дрон XQ-58A Valkyrie способен подниматься на высоту более 13000 метров при запасе хода до 4000 км. Беспилотник может нести на борту ракетную и бомбовую нагрузку. Его разработка стала результатом стремления командования ВВС США сократить число дорогих пилотируемых полетов. Альтернатива позволит направлять дроны в особо опасные районы и сопровождать истребители при выполнении боевых задач. Соответствующие программы, финансируемые американским правительством, преследуют цель создания боевого дрона с реактивным двигателем, способного выполнять задачи как в связке «машина-человек», так и вообще без контроля со стороны человека. Он будет способен поражать цели в воздухе и на земле, а полученный опыт можно будет перенести в другие военные программы, где ключевую роль играет автономность.

Александр Козырев