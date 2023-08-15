«Ростех» представил перспективный авиадвигатель модели СМ-100

Макет СМ-100

В рамках стартовавшего сегодня форума «Армия-2023» представители «Ростеха» показали макет перспективного авиадвигателя, получившего маркировку СМ-100.

Как уточняется, СМ-100 стал дальнейшим развитием довольно удачного АИ-222-25, известного по учебно-боевому самолету модели Як-130, но предлагает в два раза увеличенный ресурс, а также повышенную на 20 % тягу. В частности, была увеличена степень сжатия, модернизированы узлы турбины и камеры сгорания, а также установлен современный трехступенчатый компрессор низкого давления.

СМ-100, проектное изображение

СМ-100 имеет достаточно большие перспективы в плане применения в военных самолетах, а также рассматривается вопрос использования его в качестве основы будущих двигателей для гражданской авиации регионального класса. Разработку передовой установки ведут инженеры производственного комплекса «Салют» из состава ОСК, которая, в свою очередь, входит в структуру «Ростеха». Сейчас ими проводятся стендовые испытания турбины и компрессора СМ-100, а также летные испытания камеры сгорания.

Макс Антонов