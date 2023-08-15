В США заявили о появлении на СВО СУ-57 в паре с БПЛА

Передовые российские истребители Су-57, которые участвуют в спецоперации на Украине, интегрируют с боевыми дронами. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

Военные аналитики напомнили, что Су-57 задействовали на Украине в воздушных боях, вылетах для подавления противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесении высокоточных ударов на большие расстояния.

Как уточнили в публикации, теперь борт получит в пару беспилотный ведомый истребитель. Такие БПЛА под названием "Охотник" обладают высокими показателями малозаметности. Две боевые машины смогут значительно увеличить боеспособность пилотируемых авиагрупп.

С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого в 2019 году, в его основе - аэродинамическая схема "летающее крыло". Длина дрона 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн.

14 августа министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили средства поражения для истребителя Су-57.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Юлия Баранова