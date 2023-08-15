Российская лунная станция передала первые снимки из космоса

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса на фоне естественного спутника Земли. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Специалисты Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) завершили экспресс-анализ данных измерений научных приборов на борту «Луны-25». Измерения выполнили 13 августа на расстоянии около 310 тысяч километров от Земли. Отмечается, что узлы и блоки приборов «отработали на "отлично"».

«Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим. На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора», — говорится в сообщении.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на «Луне-25» впервые включили научные приборы. Там отметили, что все приборы работают штатно.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» стартовала 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный.