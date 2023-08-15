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Деловая газета "Взгляд"

США уязвили амбиции Франции в Западной Африке

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США уязвили амбиции Франции в Западной Африке
США уязвили амбиции Франции в Западной Африке.
Источник изображения: @ Leigh Vogel/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Отношения США и Франции получили новую точку напряжения. Причина тому – визит Виктории Нуланд в охваченный госпереворотом Нигер и переговоры с новыми властями в Ниамее. Какие именно действия замгоссекретаря США вызвали бурю негодования в Париже и как этот визит отразится на неоколониальных амбициях Франции в Африке?

Накануне стало известно о том, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции. Об этом сообщает издание Figaro. Отмечается, что главной причиной для раздражительности Парижа стал недавний визит в Ниамей Виктории Нуланд, исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря.

Так, Франция ожидала от США "прямо противоположного" и что "с такими союзниками не нужны враги". В то время как Париж поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, Вашингтон выступил за мирное урегулирование и перестал требовать восстановления в должности бывшего президента Нигера Мохамеда Базума.

Кроме того, по мнению французов, Америка хочет "сохранить свои базы" в стране и ради этого готова "перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку". Париж недоволен и тем, что контингенты двух стран в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам.

Напомним, Нуланд посетила Нигер еще на прошлой неделе и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти Базума. Примечательно, но с самим бывшим президентом она так и не поговорила, равно как и предводитель мятежников не удостоил Нуланд личной аудиенции. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях поездки и ее результатах.

Несмотря на то, что ряд аналитиков сочли приезд Нуланд провалившимся, сам по себе визит оказался яркой иллюстрацией желания США перехватить инициативу у Франции в урегулировании дел в Африке. Причем это не первый случай, когда Вашингтон (чаще) и его лондонские кузены (реже) ставят под удар отношения с Парижем, не переживая о последствиях.

Так, еще в 2021 году глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "ударом в спину" решение Австралии расторгнуть с Францией "контракт века" на строительство подводных лодок в пользу сотрудничества с США и Британией. Разрыв контракта, напомним, обернулся для Франции миллиардными убытками. Еще большими суммами измеряются потери Франции из-за новых торговых правил Штатов, которые убивают рынок ЕС.

Однако наиболее болезненным для Парижа выглядит не столько двуличность западных партнеров, сколько постепенная утрата влияния в Африке. Некогда великая колониальная империя сегодня пожинает плоды борьбы государств континента за независимость. Франция до сих пор пытается реализовывать собственную политику на материке с позиции силы, однако с каждым годом это получается все хуже и хуже.

В экспертном сообществе отмечают, что в скором времени Франции придется отказаться от колониальных амбиций в Африке. Все дело в том, что современный Париж не может противостоять давлению США. Кроме того, у французов просто не хватит средств для урегулирования каких-либо ситуаций в Африке в свою пользу.

С другой стороны, США за последнее десятилетие нарастили свое присутствие в Нигере. Как писала газета ВЗГЛЯД, эта страна стала вторым по важности государством для Штатов в Африке после Джибути, что продиктовано удобным географическим расположением – Нигер расположен в самом центре Западной Африки.

Отсюда открываются возможности для контроля ситуации на границе с Ливией. Отсюда же можно влиять на ситуацию в Нигерии, Чаде, Мали, а с помощью авиации доставать до Чада и Судана.

В 2015 году США и Нигер подписали военное соглашение, обязывающее стороны "бороться с терроризмом", после чего американские военные инструкторы отправились обучать местных специалистов.

Также США разместили в стране базу беспилотной авиации (Niger Air Base 201), которую ввели в эксплуатацию в 2019 году. Именно там размещаются хорошо известные российским ВКС БПЛА MQ-9 Reaper. Кроме того, аэропорт в столице страны Ниамее используется американскими военными как транзитный хаб. Поэтому потеря контроля над этими объектами явно не входит в список интересов Вашингтона. А вот ущемление интересов Франции в регионе США устроит.

"Франция долгое время обеспечивала себе международные позиции за счет влияния в Африке. В частности, Париж отвечал за поставки ресурсов и сырья с континента в Европу. В результате этого у французов сложилась четкая установка – решением кризисных ситуаций в регионе должны заниматься именно они", – сказал германский политолог Александр Рар.

"В то же время для США Африка – еще один инструмент для обеспечения мирового господства. Именно поэтому Вашингтон угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернется на орбиту западного влияния", – замечает он.

"Париж подобную "ковбойскую" политику считает чрезмерно опасной. Тем более, что воевать "за демократию" на континенте придется именно французам, а не американцам. Конкуренция Вашингтона и Парижа за влияние в регионе постепенно обостряется", – подчеркивает эксперт.

"Однако в конечном итоге Франции все же придется уступить Штатам. Рост самосознания стран Глобального Юга в первую очередь наносит удар по тем странам, которые до сих пор сохраняют колониальные амбиции". Как полагает Рар,

"Париж крайне слаб для того, чтобы играть заметную роль в грядущей борьбе за влияние в Африке".

"Разумеется, визит Нуланд в Ниамей вызвал недовольство Парижа. Франция до сих пор считает себя главным игроком в Западной Африке. Поэтому действия Вашингтона были трактованы как попытка перехватить инициативу", – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".

"США преследуют свои собственные интересы в Нигере, это правда. И для Белого дома это куда важнее, чем мнение Франции. Вашингтон прагматичен, там видят, что французская политика в Африке терпит крах, и не хотят связывать себя узами с лузерами", – объясняет эксперт.

"Более того, сейчас Франция не является приоритетным партнером для Штатов. Другое дело Британия и Германия. Так что в ближайшее время стоит ожидать обострения кризиса американо-французских отношений, которые на момент поездки Макрона в Китай уже были прохладными", – заключил Ткаченко.

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