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ТАСС

Роскосмос пока не получил отклик по участию других стран в проекте РОС

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Макет базового модуля Российской орбитальной станции
Макет базового модуля Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов предлагал странам БРИКС создать совместный научный модуль Российской орбитальной станции

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Отклика со стороны других стран по участию в создании Российской орбитальной станции (РОС) пока не было. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на форуме "Армия-2023".

"Пока нет", - сказал Савельев в ответ на вопрос ТАСС, был ли отклик со стороны иностранных партнеров по участию в проекте Российской орбитальной станции.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов предложил государствам БРИКС создать совместный научный модуль РОС, на котором страны объединения смогут проводить исследования. Борисов также сообщил, что РФ предлагает африканским государствам создать отдельные национальные модули в составе станции. Кроме того, в декабре 2022 года во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина глава Роскосмоса предложил ему поучаствовать в проекте РОС и создать выделенный белорусский модуль.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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