МНО Польши намерено приобрести многоцелевые вертолеты AW-101

Первый поставленный Польше многоцелевой морской вертолёт Leonardo Helicopters AW101 Merlin (серийный номер 50288, польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288) во время промежуточной посадки в Роттердаме, 07.08.2023.

ЦАМТО, 14 августа. Агентство вооружений МНО Польши 10 августа направило компании PZL-Swidnik (подразделение группы Leonardo) приглашение провести переговоры о приобретении 22 многоцелевых вертолетов AW-101.

Первая информация о планах закупки 22 ед. AW-101 появилась 25 мая после заявления инспектора ВВС бригадного генерала Иренеуша Новака. Техника должна быть поставлена аэромобильным войскам, входящим в состав Сухопутных войск Польши, в т.ч. в качестве дополнения к 32 ранее заказанным вертолетам AW-149.

Новые AW-101 должны заменить вертолеты советского производства, которые до сих пор эксплуатируются в аэромобильных войсках, в частности Ми-8/17. Предположительно, большая часть приобретенной техники поступит на вооружение 25-й бригады воздушной кавалерии.

AW-101 "Мерлин" производятся компанией Leonardo и собираются в Великобритании на предприятии в Йовиле. Отдельные комплектующие поставляются с предприятий в Польше и Италии. Ранее Варшава уже приобрела четыре AW-101 в противолодочной версии для ВМС страны. Первая машина в рамках контракта 2019 года прибыла в Польшу с предприятия Leonardo в Йовиле 7 августа.

Относительно большое количество планируемых к закупке вертолетов может увеличить долю PZL Swidnik в производстве этих машин. Окончательная сборка вертолетов, вероятно, будет производиться компанией PZL Swidnik в Польше. Ожидается, что крупный заказ укрепит отношения между МНО Польши и Leonardo. В прошлом году агентство вооружений МНО Польши заказало для Сухопутных войск 32 вертолета AW-149 на сумму 8,25 млрд. злотых брутто (1,76 млрд. евро). Их поставки будут выполнены в 2023-2029 гг.