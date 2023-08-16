Войти
ЦАМТО

МНО Польши намерено приобрести многоцелевые вертолеты AW-101

503
0
0
Первый поставленный Польше многоцелевой морской вертолёт Leonardo Helicopters AW101 Merlin (серийный номер 50288, польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288) во время промежуточной посадки в Роттердаме, 07.08.2023
Первый поставленный Польше многоцелевой морской вертолёт Leonardo Helicopters AW101 Merlin (серийный номер 50288, польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288) во время промежуточной посадки в Роттердаме, 07.08.2023.
Источник изображения: Gideon van Dijk / www.scramble.nl

ЦАМТО, 14 августа. Агентство вооружений МНО Польши 10 августа направило компании PZL-Swidnik (подразделение группы Leonardo) приглашение провести переговоры о приобретении 22 многоцелевых вертолетов AW-101.

Первая информация о планах закупки 22 ед. AW-101 появилась 25 мая после заявления инспектора ВВС бригадного генерала Иренеуша Новака. Техника должна быть поставлена аэромобильным войскам, входящим в состав Сухопутных войск Польши, в т.ч. в качестве дополнения к 32 ранее заказанным вертолетам AW-149.

Новые AW-101 должны заменить вертолеты советского производства, которые до сих пор эксплуатируются в аэромобильных войсках, в частности Ми-8/17. Предположительно, большая часть приобретенной техники поступит на вооружение 25-й бригады воздушной кавалерии.

AW-101 "Мерлин" производятся компанией Leonardo и собираются в Великобритании на предприятии в Йовиле. Отдельные комплектующие поставляются с предприятий в Польше и Италии. Ранее Варшава уже приобрела четыре AW-101 в противолодочной версии для ВМС страны. Первая машина в рамках контракта 2019 года прибыла в Польшу с предприятия Leonardo в Йовиле 7 августа.

Относительно большое количество планируемых к закупке вертолетов может увеличить долю PZL Swidnik в производстве этих машин. Окончательная сборка вертолетов, вероятно, будет производиться компанией PZL Swidnik в Польше. Ожидается, что крупный заказ укрепит отношения между МНО Польши и Leonardo. В прошлом году агентство вооружений МНО Польши заказало для Сухопутных войск 32 вертолета AW-149 на сумму 8,25 млрд. злотых брутто (1,76 млрд. евро). Их поставки будут выполнены в 2023-2029 гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Польша
Продукция
AW-101
Ми-8
Компании
Leonardo
Похожие новости
14.10.2019
Под единым винтом. Зачем объединяются "Миль" и "Камов"
27.07.2016
Иммунитет от "весны"
30.05.2012
HeliRussia-2012
23.11.2010
Группа компаний Finmeccanica наращивает свою мощь
08.06.2009
Вертолетам кризис не страшен
08.04.2009
Вертолетный рынок в преддверии HeliRussia 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны