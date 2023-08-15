На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках

На форуме "Армия-2023" рассказали о наиболее востребованной технике в войсках
КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023".
По его словам, в прошлом году потребности начинались с ремонта, модернизации и увеличения поставок тяжелой и легкой бронетехники, танков, бронеавтомобилей, боеприпасов традиционных калибров, зенитных ракетных систем.
По его словам, предприятия оперативно перестраивают свою логистику, производственные возможности, в зависимости от того, что наиболее востребовано именно сейчас госзаказчиком.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.