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РИА Новости

На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

На форуме "Армия-2023" рассказали о наиболее востребованной технике в войсках

КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023".

По его словам, в прошлом году потребности начинались с ремонта, модернизации и увеличения поставок тяжелой и легкой бронетехники, танков, бронеавтомобилей, боеприпасов традиционных калибров, зенитных ракетных систем.

"Сегодня... это увеличение запросов производства и поставки беспилотников, особенно востребовано сегодня направление по управляемым снарядам, управляемым не только по своей точности, но и по дальности - наши предприятия работают активно в этом направлении. Востребована также техника, которая обеспечивает инженерные войска - сегодня это одно из важных и востребованных направлений", - сказал Мантуров.

По его словам, предприятия оперативно перестраивают свою логистику, производственные возможности, в зависимости от того, что наиболее востребовано именно сейчас госзаказчиком.

"Как пример, если есть заказ базовый на 152 мм, на неуправляемый снаряд, в какой-то момент возникает больше потребность в 125 мм (снарядах) для танков, предприятие оперативно отрабатывает данные корректировки, потому что они возникают по ходу исполнения задач в зоне СВО", - уточнил министр.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
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