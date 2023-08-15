На "Армии" показали обновленную систему управления "Поляна"

На "Армии" показали обновленную систему "Поляна", связавшую ПВО с авиацией

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг- РИА Новости. Обновлённую автоматизированную систему управления (АСУ) войсками "Поляна-Д4М1" впервые показали на военно-техническом форуме "Армия-2023", сообщила пресс-служба предприятия-разработчика системы - холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"Росэлектроника" впервые представила на форуме "Армия-2023" обновленную модификацию автоматизированной системы управления войсками "Поляна-Д4М1". Модернизированный комплекс получил возможность сопряжения с авиацией военно-воздушных сил и военно-морского флота", - говорится в сообщении.

В "Росэлектронике" напомнили, что ранее "Поляна" управляла только зенитно-ракетными комплексами войск противовоздушной обороны большой (типа С-300), средней (типа "Бук") и малой (типа "Тор" и "Тунгуска") дальности.

Модернизированная система позволяет одновременно управлять 14 объектами, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 километров, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности АСУ могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов.

Новая АСУ размещена на четырех автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций. Помимо мобильного варианта исполнения "Поляна-Д4М1" имеет в составе автономное автоматизированное рабочее место, предназначенное для оснащения стационарных командных пунктов войск.

"Поляна-Д4М1" обеспечивает тренировку боевых расчетов и несение дежурств, а в военное время – управление огнем подчиненных подразделений на основе данных, получаемых от средств радиолокационной разведки. Время реакции системы на открытие огня составляет 2-3 секунды.

"Модернизированная "Поляна-Д4М1" – новейший перспективный системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы. Он способен обеспечить надежную защиту как воинских формирований, так и объектов государственного управления и промышленных предприятий" – цитируется в сообщении гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.