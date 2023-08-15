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ТАСС

Ростех сообщил о наращивании выпуска некоторых боеприпасов в 20-30 раз за полтора-два года

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"Краснополь" и "китолов"
Снаряды 152мм и 125мм.
Источник изображения: личное

По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, компания сделала значительный рывок в промышленном производстве

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" за полтора-два года увеличила объемы выпуска некоторых позиций боеприпасов в 20-30 раз. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках форума "Армия-2023".

"По боеприпасам очень удивительные цифры. По некоторым позициям мы увеличили количество боеприпасов от 20 до 30 раз [по сравнению] с теми объемами, которые выпускались полтора-два года назад. Это серьезный результат. Мы сделали значительный рывок в промышленном производстве", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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