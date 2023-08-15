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Эксперт объяснил, что заставит ВСУ избавиться от Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Зеленский надеется захватить Артемовск, и когда эта авантюра провалится, его ждут огромные проблемы, пишет Asia Times. Просчеты украинского президента могут заставить ВСУ взять власть в свои руки и свергнуть его, считает автор статьи.

Провал украинского контрнаступления и вызовы со стороны России в Купянске, Лимане и Артемовске позволяют предположить, что в ходе конфликта назревают решающие события.

Говорить о переломе в украинском конфликте пока рано, но неспособность ВСУ прорвать российскую оборону вдоль всей южной линии и вызовы со стороны России на Купянском, Лиманском и Артемовском направлениях позволяют предположить, что конфликт близится к развязке.

Именно поэтому администрация Байдена запросила у конгресса еще 20 миллиардов долларов для Киева. Похоже, это делается для того, чтобы оказать психологическую поддержку как президенту Владимиру Зеленскому, так и украинской армии.

Однако на сей раз конгресс может и не одобрить эту абсурдную просьбу. Непонятно, для чего именно предназначаются эти 20 миллиардов, да и настроения в США и Европе понемногу меняются. Очевиден сдвиг в сторону поиска выхода из этого дорогостоящего и трудного конфликта.

Опасения звучат самые разные: стратегические резервы Соединенных Штатов истощаются, а конфликт затягивается и все больше сулит Украине поражение. Пока оппозиции не хватает большинства, однако дальнейшие провалы на поле боя могут привести к тому, что конгресс передумает насчет постоянных финансовых запросов, которые лишь опустошают казну.

Одно можно сказать наверняка: едва ли в Вашингтоне найдется политик, который мобилизует общественную поддержку дальнейших боевых действий.

Информацию о российских операциях, особенно на Купянском направлении, найти сложно. Русские не называют их наступлением. <…>

Также поступают сообщения, что украинские подразделения отказываются идти в бой, и хотя информация о такого рода мятежах тщательно скрывается, похоже, что подобное происходило в последние несколько дней.

Зеленский все же надеется вернуть себе потерянный Артемовск (Бахмут). На данный момент самому городу ничего не угрожает, однако украинцы пытаются захватить населенные пункты к северу и югу от него.

По последней информации, украинские наступления в обоих направлениях были отбиты, и надежды Зеленского на победу на пепелище Артемовска, похоже, не оправдались.

Авантюра с Артемовском, когда она окончательно провалится, сулит Зеленскому огромные внутренние проблемы. Он уже собирается уволить своего министра обороны — человека, который помог ему заручиться оружием из Европы и США. Возможные же преемники относительно "зеленые" и военного опыта не имеют.

Действующего министра обороны Алексея Резникова могут отправить в Великобританию в ранге посла. Никто не скажет наверняка, поддерживают ли Зеленского украинские военные, но чем сильнее в Киеве раскол, тем вероятнее, что они возьмут власть в свои руки. И если до этого дойдет, то Зеленского наверняка свергнут.

Чтобы пресечь крупную российскую операцию, Украина уже перебросила в район резервные подразделения, многие из которых прошли обучение в НАТО.

Но из-за расхода резервов у Киева остаются менее подготовленные бригады, а основная стратегия Москвы как раз в том и заключается, чтобы подпустить противника достаточно близко, а затем обстрелять артиллерийским огнем, авиабомбами и воздушными минами. Также сообщается, что Украина распорядилась о массовой эвакуации и одновременно минирует мосты и дороги, чтобы замедлить продвижение России.

Русские довольно мудро выстраивают фронт. По Киеву наносятся лишь считанные удары — последний более месяца назад по штаб-квартире украинской разведки.

<…>

Вместо того, чтобы начать большой рывок и закончить конфликт поскорее, русские сдерживаются, пытаясь измотать украинцев и ослабить поддержку Киева.

Считать московские стратеги умеют, и, быть может, именно сейчас они почуяли возможности для масштабного наступления. И если это произойдет, следите за Купянском.

Автор статьи: Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Стивен Брайен — старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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