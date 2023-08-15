Индийскую станцию по изучению Солнца доставили на космодром

Aditya-L1 готовится к запуску, сообщила Индийская организация космических исследований

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. Первая индийская космическая станция по исследованию Солнца Aditya-L1 доставлена на космодром на востоке страны и готовится к запуску. Об этом в понедельник сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Первая индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 готовится к запуску. Созданный в Центре спутниковых технологий в Бангалоре аппарат прибыл в космический центр имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота", - говорится в сообщении ISRO в соцсети X (ранее Twitter).

По словам главы ISRO Шридхары Соманатха, слова которого приводит газета Times of India, запуск аппарата ожидается к концу августа или в начале сентября.

Планируется, что аппарат будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, что обеспечивает беспрепятственное наблюдение за светилом. Главная цель миссии Aditya-L1, запуск которой неоднократно откладывался, состоит в изучении солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.

Проект Aditya-L1 станет второй высокотехнологичной миссией по исследованию дальнего космоса, которую организует Индия после того, как в 2013 году ISRO отправила к Марсу орбитальную станцию Mangalyaan. Если запуск состоится до конца августа, то это будет вторая заметная космическая миссия, предпринятая ISRO текущим летом, - в июле она запустила к Луне автономную станцию Chandrayaan-3, которая, как ожидается, 23 августа высадится на поверхность естественного спутника Земли.