Войти
ТАСС

Самолеты дальней авиации выполнили полеты над Арктикой и Черным морем

621
0
0
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на авиабазе в Энгельсе
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на авиабазе в Энгельсе.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщили в Минобороны РФ, наиболее продолжительный полет длился более семи часов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над Арктикой и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

Наиболее продолжительный полет длился более семи часов, указали в Минобороны. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - подчеркнул он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Су-27
Су-35С
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
13.08.2020
Второй авиапарк в мире: с чем Россия встречает день ВКС
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
24.12.2010
Крылья стратегических сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 23:53
  • 54246
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.08 23:32
  • 387
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 21:56
  • 2
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 10:55
  • 2
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград