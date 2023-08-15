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ТАСС

В Эсватини заинтересованы в ЗРПК "Панцирь" и другом вооружении России

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Военнослужащие Президентского полка сворачивают флаг Эсватини (Свазиленда) на седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" в Кубинке
Военнослужащие Президентского полка сворачивают флаг Эсватини (Свазиленда) на седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" в Кубинке.
Источник изображения: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

По словам и.о. министра национальной обороны и безопасности принца Сикало Дламини, страны не раз контактировали по этой тематике

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Королевство Эсватини заинтересовано в широкой номенклатуре военной техники из РФ, особенно привлекательны для страны зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Об этом заявил в беседе с ТАСС главный секретарь, и.о. министра национальной обороны и безопасности принц Сикало Дламини.

"Мы показывали российской стороне, что мы заинтересованы в большом количестве систем вооружений, которые производятся в РФ. Российская артиллерия хороша. Но особенно нас привлекают ваши системы ПВО. Они передовые и очень продвинутые, как, например, комплекс "Панцирь", - указал министр.

По словам Дламини, Россия и Эсватини не раз контактировали по этой тематике. "Мы проводили разного рода переговоры на этот счет в ходе прошлых визитов. Тогда нам удавалось достичь соответствующих договоренностей. Прогресс есть", - отметил он.

Как отметил министр обороны Эсватини, в этом году его страна принимает участие в форуме "Армия-2023", потому что королевству важно "оставаться в курсе событий". Всего в этом году в мероприятии участвуют делегаты из более 70 стран, включая Мексику, Перу, Китай, Индию, Пакистан, КНДР, Мьянму, Египет, Бурунди, Мали и другие государства.

Как отметил на пленарной сессии мероприятия заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это широкое присутствие "в очередной раз показывает, что попытки изолировать нашу страну обречены на провал".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума, где обсуждают развитие вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий, принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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