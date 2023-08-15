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ТАСС

США передали Украине новый пакет вооружений на $200 млн

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Источник изображения: Roland Balik/ U.S. Air Force via AP

Он включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили Украине новый транш оружия и военной техники на сумму $200 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, "этот пакет, оценивающийся в $200 млн <...>, включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования".

В свою очередь представитель Госдепартамента пояснил журналистам, что в новый транш вооружений вошли, в частности, перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, 37 тягачей, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, танковые снаряды калибра 120 мм, более 12 млн патронов для стрелкового оружия и гранат, запасные части и принадлежности.

Речь идет о первом выделении вооружений из суммы в $6,2 млрд из пакета федерального бюджета в 2023 финансовом году, ассигнованного ранее на помощь Киеву, которые Пентагон недавно обнаружил неистраченными. Всего к настоящему времени за период с февраля 2022 года США предоставили Украине военную помощь более чем на $43 млрд, уточнило американское внешнеполитическое ведомство. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Patriot ЗРК
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