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ТАСС

Замминистра обороны РФ обсудил с пакистанским коллегой вопросы военного сотрудничества

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Флаги России и Пакистана
Флаги России и Пакистана.
Источник изображения: Минобороны РФ

Первый заместитель министра обороны Пакистана Хамуд-уль-Заман Хан отметил эффективное сотрудничество военных ведомств двух стран и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" провел встречу с первым заместителем министра обороны Пакистана генерал-лейтенантом в отставке Хамуд-уль-Заман Ханом.

"Мы высоко оцениваем наше взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которая становится одной из главных евразийских организаций, имеющих значительный политический вес в современной системе международных отношений. В последние годы двусторонние встречи способствовали наращиванию контактов оборонных ведомств России и Пакистана между видами вооруженных сил, а также укреплению связей по линии генеральных штабов", - сказал в ходе встречи Фомин.

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в области обороны и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного сотрудничества.

В свою очередь первый заместитель министра обороны Пакистана отметил эффективное сотрудничество военных ведомств двух стран и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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