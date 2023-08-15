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Военное обозрение

«Мы укрепляем Войско Польское»: Минобороны Польши подписало контракт на разработку и закупку тяжёлых боевых машин пехоты

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Источник изображения: topwar.ru

Польша продолжает закупать вооружения в рамках сделанного недавно заявления о создании "самой мощной в Европе" сухопутной армии. Сегодня польское Министерство обороны объявило о заключении нового контракта на разработку и закупку для Войска Польского новой тяжелой боевой машины пехоты. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

Польское военное ведомство подписало с Польской группой вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa PGZ SA) контракт на создание бронетехники для ВС Польши. Согласно документу, PGZ SA разработает для армии три вида бронетехники: тяжелую боевую машину пехоты, новый колесный бронетранспортер и легкую разведывательную машину.

Министерство обороны официально утвердило контракты на разработку и поставку техники для польской армии. К процессу создания машин будет привлечена Польская группа вооружений

- заявил Блащак.

Первый контракт предусматривает разработку и поставку польской армии тяжелой БМП на базе самоходной гаубицы Krab. Как заявляется, новая БМП будет иметь необитаемый боевой модуль, высокую степень защиты и огневую мощь. Основное предназначение - работа во взаимодействии с танками. Другие подробности пока не раскрываются.

Второе соглашение предусматривает разработку нового колесного бронетранспортера, который сначала дополнит, а затем окончательно заменит в войсках БМП Rosomak. Третий контракт предусматривает разработку и поставку в войска легких разведывательных машин. Планируется, что они поступят на вооружение разведки бронетанковых и механизированных частей.

Мы приобретем 700 тяжелых боевых машин пехоты (...) Другой контракт касается заказа почти 400 легких разведывательных машин. Мы укрепляем Войско Польское, оснащая его современной техникой

- добавил Блащак.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Rosomak КТО
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