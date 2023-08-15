Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК

Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу вопросы повышения эффективности работы ОПК

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг – РИА Новости. Тульский губернатор Алексей Дюмин сообщил, что обсудил с Денисом Мантуровым и Сергеем Шойгу выработку решений для более эффективной работы, сообщил он журналистам в рамках форума "Армия-2023".

"Мы успели на ногах переговорить с Мантуровым, зампредседателя правительства, с министром обороны, с представителями министерства обороны по выработке дополнительных решений, которые нацелены на более... эффективную работу всего оборонно-промышленного комплекса, потому что есть определенные барьеры, есть определенные вещи, которые можно совершенствовать... для более эффективного и качественного выполнения Гособоронзаказа", - сказал Дюмин.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.