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Назван срок выхода в море на испытания крейсера «Адмирал Нахимов»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2024 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года. Об этом 24 августа в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Испытания «Адмирала Нахимова» в море начнутся в мае 2024 года», — цитирует его ТАСС.

Ранее, в июне, сообщалось, что модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Источник уточнял, что крейсер вернется в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, реальные работы на нем начали вести с 2013-го. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после ремонта и улучшения крейсера ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами.


Главным итогом модернизации судна стало усиление его ударной мощи, в частности оснащение высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Шойгу Сергей
Проекты
1144 Орлан
ГЗЛА
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