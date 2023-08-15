Назван срок выхода в море на испытания крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2024 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года. Об этом 24 августа в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Испытания «Адмирала Нахимова» в море начнутся в мае 2024 года», — цитирует его ТАСС.

Ранее, в июне, сообщалось, что модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания после ремонта в сентябре 2023 года. Источник уточнял, что крейсер вернется в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года, реальные работы на нем начали вести с 2013-го. Согласно первоначальному контракту, корабль должны были передать флоту в 2022 году.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что после ремонта и улучшения крейсера ВМФ получит корабль с мощным ударным вооружением и новейшими зенитно-ракетными комплексами.

Главным итогом модернизации судна стало усиление его ударной мощи, в частности оснащение высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».