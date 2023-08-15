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ТАСС

Индия представила на форуме "Армия-2023" зенитную ракету QRSAM

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Пуск ракеты QRSAM
Пуск ракеты QRSAM.
Источник изображения: armyrecognition.com

Основным назначением ЗРК является обеспечение защиты движущихся колонн бронетехники от ударов с воздуха

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Индия представила на международном форуме "Армия-2023" зенитную ракету QRSAM (Quick Reaction Surface-to-Air Missile System), передает корреспондент ТАСС.

Основное назначение ЗРК малой дальности QRSAM - обеспечивать защиту движущихся колонн бронетехники от ударов с воздуха. Ракеты комплекса оснащены радиолокационной головкой самонаведения собственной индийской разработки, а сама система помимо мобильной пусковой установки имеет в своем составе многоцелевую РЛС наблюдения. Уникальность QRSAM в том, что он может вести стрельбу с ходу, в то время как поиск и сопровождение целей осуществляется во время короткой остановки.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в Индии завершилась серия из шести испытаний QRSAM. Ракета способна поражать воздушные цели на расстоянии 25-30 км и специально разработана для "быстрого реагирования" на угрозы с воздуха.

Кроме того, на стенде представлены сторожевые корабли и фрегат проекта 11356 от судостроительной компании Goa Shipyard Limited, который строится в сотрудничестве с Россией. Как отметили представители компании, шесть фрегатов уже находится в строю, еще четыре строится, два в России и два в Индии. Всего на стенде представлены четыре компании из Индии.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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