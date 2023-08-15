Очередные испытания крылатой ракеты BrahMos с корабля пройдут осенью

Содиректор одноименного российско-индийского совместного предприятия Александр Максичев рассказал о работе по увеличению дальности полета ракеты

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Очередные испытания российско-индийской сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos запланированы на осень этого года. Об этом ТАСС на форуме "Армия-2023" сообщил содиректор одноименного российско-индийского совместного предприятия Александр Максичев.

"Мы продолжаем нашу плановую работу, то есть мы готовимся к предстоящим испытаниям, которые у нас будут осенью. Пока все по плану, выполняем серийные заказы", - уточнил он.

Говоря о предстоящем пуске, Максичев отметил: "Как вы знаете, у нас заказчики - и ВВС, и Сухопутные войска, и ВМС [Индии]. Они просят каждый раз подтвердить характеристики. В данном случае это будет пуск с надводного корабля, - отметил Максичев. - Вы знаете, что наш корабельный вариант способен работать как по морской цели, так и по наземной цели. Про цели и задачи испытания будет сказано чуть позже".

Он рассказал о работе по увеличению дальности полета BrahMos - "дорабатывается математика, изготавливаются опытные изделия для испытаний, мы не стоим на месте".

РФ и Индия отметили в феврале 25-летие крылатой ракеты BrahMos, которая была разработана НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок военного ведомства Индии. Первоначально дальность полета ракеты BrahMos составляла 290 км. Ее последняя модификация имеет увеличенную дальность до 450 км. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.