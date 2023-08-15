Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД

Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиаракеты РВВ-МД

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на открывшемся в понедельник форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор".

"Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Фёдору Колосовникову. Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание.

РВВ-МД - ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.