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РИА Новости

Шойгу поручил наладить производство ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД

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Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Сергей Шойгу на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиаракеты РВВ-МД

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД, которую представляет на открывшемся в понедельник форуме "Армия-2023" предприятие НПО "Курганприбор".

"Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия", - сказал Шойгу в ходе осмотра стенда предприятия, обращаясь к генеральному директору "Курганприбора" Фёдору Колосовникову. Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание.

РВВ-МД - ракета малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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