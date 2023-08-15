ФМБА представило на форуме "Армия-2023" новый сигнализатор для биологической разведки

Новые технические решения, использовавшиеся при разработке "МААС-БР", позволили значительно уменьшить размеры и массу прибора

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило на форуме "Армия-2023" новый автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки "МААС-БР", который более компактен и работает быстрее, передает корреспондент ТАСС.

"Этот прибор представлен [на выставке] впервые. В настоящее время мы с ним завершаем работу по государственным испытаниям по заказу Министерства обороны", - сказал журналистам исполняющий обязанности директора ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения" ФМБА России Константин Стяжкин.

"МААС-БР", по данным пресс-службы агентства, предназначен для обнаружения в воздухе биологических аэрозолей и их идентификации по групповой принадлежности биологическим агентам (бактерии, вирусы, риккетсии, токсины). Этот сигнализатор может применяться как самостоятельно, так и в передвижных лабораториях мониторинга окружающей среды, а также местах массового скопления людей.

"В следующем году мы будем готовы поставлять уже серийно Министерству обороны данные приборы для различных целей <…>. [Поставлять] "МААС-БР" взамен прибора, который называется "АСП-14", - пояснил Стяжкин.

По его словам, новые технические решения, использовавшиеся при разработке "МААС-БР", позволили значительно уменьшить размеры и массу прибора. Его предшественник - "АСП-14" - в три - четыре раза больше, добавил Стяжкин. Он также пояснил, что специалистам удалось сократить время детектирования патогенных микроорганизмов в окружающей среде.

"И тот, и другой приборы <…> используют для того, чтобы можно было обнаруживать возможное применение биологических средств <…>. Это используется в войсках радиационной, химической и биологической защиты <…> как стационарно, так и на бортовых машинах разведки", - пояснил Стяжкин.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.