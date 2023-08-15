Войти
ТАСС

ФМБА представило на форуме "Армия-2023" новый сигнализатор для биологической разведки

609
0
0
Автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки "МААС-БР"
Автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки "МААС-БР".
Источник изображения: Диана Самохина/ ТАСС

Новые технические решения, использовавшиеся при разработке "МААС-БР", позволили значительно уменьшить размеры и массу прибора

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило на форуме "Армия-2023" новый автономный автоматический сигнализатор для биологической разведки "МААС-БР", который более компактен и работает быстрее, передает корреспондент ТАСС.

"Этот прибор представлен [на выставке] впервые. В настоящее время мы с ним завершаем работу по государственным испытаниям по заказу Министерства обороны", - сказал журналистам исполняющий обязанности директора ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения" ФМБА России Константин Стяжкин.

"МААС-БР", по данным пресс-службы агентства, предназначен для обнаружения в воздухе биологических аэрозолей и их идентификации по групповой принадлежности биологическим агентам (бактерии, вирусы, риккетсии, токсины). Этот сигнализатор может применяться как самостоятельно, так и в передвижных лабораториях мониторинга окружающей среды, а также местах массового скопления людей.

"В следующем году мы будем готовы поставлять уже серийно Министерству обороны данные приборы для различных целей <…>. [Поставлять] "МААС-БР" взамен прибора, который называется "АСП-14", - пояснил Стяжкин.

По его словам, новые технические решения, использовавшиеся при разработке "МААС-БР", позволили значительно уменьшить размеры и массу прибора. Его предшественник - "АСП-14" - в три - четыре раза больше, добавил Стяжкин. Он также пояснил, что специалистам удалось сократить время детектирования патогенных микроорганизмов в окружающей среде.

"И тот, и другой приборы <…> используют для того, чтобы можно было обнаруживать возможное применение биологических средств <…>. Это используется в войсках радиационной, химической и биологической защиты <…> как стационарно, так и на бортовых машинах разведки", - пояснил Стяжкин.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Похожие новости
05.09.2022
Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию
05.09.2022
F-14 против МиГ-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад
15.10.2021
Стратегическое сдерживание в политике нацбезопасности РФ
27.05.2019
"Ядерная угроза": НАТО будет воевать с Россией по-новому
09.01.2018
Для войск РХБЗ разработают новый робототехнический комплекс
28.11.2016
ТОФ начал подготовку к научно-исследовательской экспедиции на курильский остров Матуа
21.11.2011
Оборона Содружества: практический аспект
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 23:53
  • 54246
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.08 23:32
  • 387
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 21:56
  • 2
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 10:55
  • 2
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград