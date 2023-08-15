Мантуров рассказал о контактах "оборонки" с бойцами на передовой

Мантуров: Минобороны устроило прямые контакты "оборонки" с бойцами на передовой

КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто находится на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений и военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".

"Многим из вас хорошо известно, что наши предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям в десятки раз. И что особенно важно, количественный рост сопровождается постоянным совершенствованием образцов. В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой", - сообщил Мантуров.

По его словам, полученная из первых рук объективная информация позволяет оперативно решать задачи улучшения характеристик.

"И самое главное, повышать степень защиты личного состава и боевой техники", - подчеркнул министр.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.