Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Белоруссии

Шойгу на "Армии-2023" обсудил сотрудничество с белорусским коллегой Хрениным

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным на форуме "Армия-2023", сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" провел переговоры со своим белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Белоруссии по линии министерств обороны.

В Минобороны отметили, что на форуме развернута экспозиция Республики Беларусь, и ее посетил Шойгу.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.