ВТБ готов финансово поддержать группу ОДК в реализации масштабных проектов

В настоящее время кредитная организация финансирует производства новых гражданских двигателей пятого поколения ПД-8 и ПД-14, заявил заместитель президента - председателя правления банка Валерий Лукьяненко

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Банк ВТБ готов финансово поддерживать группу "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в госкорпорацию "Ростех") в вопросах реализации сложных и масштабных проектов, в настоящее время кредитная организация финансирует производства новых гражданских двигателей пятого поколения ПД-8 и ПД-14. Об этом на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" сообщил ТАСС заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

"В настоящее время банк совместно с предприятиями группы ОДК проводит комплексную работу в рамках реализации проектов по финансированию производства новых гражданских двигателей пятого поколения ПД-8 и ПД-14. Банк ВТБ, имея значительный опыт в реализации стратегических проектов, готов также финансово поддерживать группу ОДК в реализации сложных и масштабных проектов, предоставляя весь спектр банковских услуг группы ВТБ", - сказал он.

По словам Лукьяненко, ВТБ является традиционным партнером по обслуживанию внешнеэкономической деятельности ОДК. Так, банк продолжает обеспечивать безопасное проведение международных расчетов с использованием инфраструктуры филиала ВТБ в Шанхае.

"По моему мнению, у нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. Отечественная гражданская авиация всегда служила символом технического прогресса и движения вперед. И сейчас ее развитие послужит мощным стимулом для науки и техники, промышленного производства и системы образования", - добавил топ-менеджер.

Вместе с тем, по мнению Лукьяненко, рано или поздно западные компании захотят вернуться на российский рынок, "но за это время отечественные производители должны занять освободившуюся нишу, чтобы более не зависеть от действий иностранных компаний". "Со своей стороны, банк ВТБ готов оказывать максимальную поддержку в реализации стратегически значимых для страны проектов", - заключил он.

14 августа ВТБ и Объединенная двигательная корпорация подписали на Международном военно-техническом форуме "Армия" соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились, что ВТБ будет участвовать в финансировании текущих и новых инвестиционных проектов. Кроме того, банк продолжит обеспечивать безопасное проведение международных расчетов, оказывать комплексное консультационное и информационное сопровождение в финансовой сфере, предоставлять полный спектр банковских услуг для сотрудников ОДК.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

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