Шойгу назвал лучшим ответом любителям санкций приезд иностранных делегаций на "Армию-2023"

Флаги стран - участниц на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Министр обороны РФ уточнил, что на этом мероприятии находятся делегации из разных стран мира

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Иностранные делегации приехали на форум "Армия-2023", и это является лучшим ответом странам - любителям санкций, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение, сеющим хаос", - сказал он на церемонии открытия форума, уточнив, что здесь находятся делегации из разных стран мира.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.