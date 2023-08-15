"Никаких следов". Британские танки "пропали" на Украине

Об использовании танков Challenger 2 в боях на Украине до сих пор ничего неизвестно, пишет британский подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Daily Express. При этом, отмечает он, их участие не так важно. Эта техника не способна усилить ВСУ, и ее истинная ценность — символическая.

Британия одной из первых поставила на Украину танки "Челленджер 2". Но пока их никто не видит, пишет подполковник Стюарт Кроуфорд.

Всего несколько месяцев назад Британия пообещала передать Украине 14 танков "Челленджер 2", и это убедило западные страны начать поставки их собственной техники, чтобы помочь союзнику в борьбе с российской армией. Британские танки находятся на Украине уже несколько месяцев.

После этого шлюзы открылись, хотя и медленно. Части ВСУ стали оснащаться натовской бронетехникой, прежде всего построенными в Германии "Леопардами 2", которые Украине предоставили различные европейские государства, а также американскими БМП "Брэдли".

Западной техники хватило, чтобы оснастить до 15 бригад ВСУ, штат каждой из которых насчитывает 3 тысячи и более человек личного состава и около 250 машин всех типов. Эти отряды считаются оперативным резервом Украины, который готов развивать успех в случае прорыва российских оборонительных рубежей там, где и когда (или если) это произойдет.

Украинских военных научили сражаться на новой технике по западным правилам ведения вооруженных действий, то есть общевойсковому бою в условиях, когда различные виды вооруженных сил и рода армии используются в сочетании для достижения наилучшего эффекта.

Теперь нам известно, что часть упомянутых бригад уже задействована в бою, хотя бы по фотографиям сгоревших и брошенных на российских минных полях "Леопардов 2" и "Брэдли". Тем не менее значительную часть этих оставленных машин можно эвакуировать и отремонтировать, что и было сделано.

Однако мы пока не видели — по крайней мере, в открытых источниках — никаких свидетельств участия в вооруженных действиях "Челленджера 2". Безусловно, может быть, они и были задействованы и даже остались целыми и невредимыми, но я в этом сомневаюсь. Они тоже уязвимы для мин и БПЛА, которые уничтожили часть "Леопардов 2".

Мы видели в действии кое-какую технику британской поставки, прежде всего гусеничный бронетранспортер компании Alvis Vickers "Стормер", оснащенный высокоскоростными управляемыми ракетами (HVM) <...>. Были и более мрачные картины, скажем, снимки подбитых в бою бронемашин "Мастифф".

Но пока никаких следов "Челленджера 2". Работающий на Украине военный корреспондент BBC Джонатан Бил (Jonathan Beale) недавно написал в Твиттере, что он спрашивал двух руководящих вооруженными действиями генералов ВСУ, где находятся танки. Ему ответили, что их нет. Они где-то в другом месте, и в бой их не вводят.

Не думаю, что этому стоит придавать большое значение, потому что может существовать множество причин, по которым "Челленджеры" пока не задействованы в конфликте. Может, ими укомплектовали часть, которая еще не брошена на фронт, а может, их участию мешают некие трудности, связанные с материально-техническим обеспечением или с военной подготовкой. Кто знает?

(На самом деле кое-кто знает. После начала работы над этой статьей я получил информацию от двух источников, что на этих танках проходит обучение некое воздушно-десантное воинское формирование ВСУ. Оно также оснащено американскими бронетранспортерами "Страйкер" и немецкими боевыми машинами пехоты "Мардер". Насколько я знаю, это техника пока не побывала в бою.)

Кроме того, не стоит себя обманывать, думая, будто 14 переданных Киеву британских танков существенно повысят боевую мощь ВСУ. Нет, их хватит лишь для того, чтобы экипировать слабенькую тактическую группу, если у той к тому же будет достаточно мотопехоты и средств огневой поддержки.

Истинная ценность этой техники — в символизме подарка и в том, что она побудила другие европейские страны начать свои поставки.

По имеющейся информации, Зеленский просил у Запада 500 танков. Я думаю, около 300 машин он получил. Может, ему советовали настаивать на тысяче, чтобы добиться 500 единиц, но мы об этом никогда не узнаем.

Следует также отметить, что из-за этого британского подарка наш собственный мизерный танковый парк сократился до 134 единиц, пригодных для участия в вооруженных действиях. Плюс к этому есть еще несколько машин, которые используются для боевой подготовки и испытаний техники. Это слишком мало для страны, стремящейся стать признанной региональной (то есть европейской) военной державой, и совершенно недостаточно, чтобы она могла претендовать на звание мировой.

Нам нужен парк из 500 машин. Если их будет меньше, наши бронетанковые полки просто не смогут вести военные действия типа тех, что мы видим на Украине. Как я уже писал, имеющихся у Лондона 134 танков хватит на неделю боев — и то если нам сильно повезет.

Ситуация не улучшится даже тогда, когда на замену старой технике придут танки "Челленджер 3". Планирующие органы думают о парке из 148 машин, которые начнут поступать на вооружение с 2027 года. Правда, имеющийся опыт указывает на то, что, скорее всего, это будет 2030 год.

Да, у "Челленджера 3" будет совершенно новая башня с гладкоствольной 120-мм пушкой от немецкой компании Rheinmetall. Эту пушку мы с коллегами рекомендовали поставить еще в 1988 году, когда программа строительства "Челленджеров 2" только-только начиналась. Но лучше поздно, чем никогда, и, кроме того, танк получит и другие модифицикации. Последние касаются прицельных приспособлений, бронезащиты и мобильности.

"Челленджер 2" может уже скоро вступить в бой, и тогда мы узнаем, насколько хороша эта машина, и на что она способна. Но Британии надо разобраться со своим танковым парком, пока не поздно.

Автор: Стюарт Кроуфорд (Stuart Crawford) — подполковник, военный аналитик, бывший офицер сухопутных войск.