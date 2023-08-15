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Ростех на "Армии-2023" впервые представил перспективный авиадвигатель СМ-100

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Учебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 14 августа. Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представила на МВТФ "Армия-2023" макет перспективного двигателя СМ-100 для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

Проект будет развитием базового двигателя АИ-222-25. Новая силовая установка будет обладать повышенными характеристиками при аналогичных габаритах и весе, в частности, максимальная тяга возрастет на 20%, а ресурс – в два раза.

Силовая установка разрабатывается производственным комплексом "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации.

Улучшение характеристик достигнуто за счет повышения степени сжатия, установки современного трехступенчатого компрессора низкого давления, внедрения модернизированных узлов камеры сгорания и турбины повышенной надежности. В настоящее время компрессор низкого давления и турбина проходят стендовые испытания, а камера сгорания – летные испытания.

Кроме того, в ближайшее время также будет испытан модернизированный компрессор высокого давления. Данный узел стал меньше и легче, дешевле в производстве. Также для модернизированного двигателя разработана усиленная коробка приводов, позволяющая установить привод-генератор, номинальная мощность которого в два раза выше, чем у базовой версии двигателя АИ-222-25.

"Разработка СМ-100 проводится в рамках работы по модернизации базового двигателя для учебно-боевого самолета Як-130. Полученный в ходе работ научно-технический задел используется для модернизации двигателей АИ-222-25. Наряду с этим, двигатель имеет большой потенциал для применения в сфере военной авиации, а также может рассматриваться в качестве основы семейства силовых установок для легких региональных и административных самолетов. Мы готовы к сотрудничеству с авиационными КБ на всех стадиях разработки летательных аппаратов", – отметил руководитель производственного комплекса "Салют" АО "ОДК" Алексей Громов.

Все работы производятся в плановом порядке, и находится в стадии экспериментального подтверждения характеристик модернизированных узлов авиационного двигателя.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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  • В новости упоминаются
Продукция
АИ-222
Як-130
Компании
ОДК УК
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