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ТАСС

Предприятие Роскосмоса и "ЭдАн Инжиниринг" создали насос, заменивший западные аналоги

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

По словам директора Центра диверсификации Роскосмоса Алексея Берга, это позволит исключить зависимость от американских и европейских поставок и усилить энергобезопасность России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) совместно с производителем насосного оборудования - компанией "ЭдАн Инжиниринг" - создали насос, полностью заменивший аналоги западного производства. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"В рамках мероприятий по диверсификации по направлению импортозамещения насосной продукции проведены полноценные работы по НИОКР. В результате исследования удалось получить насос, который полностью заменил американские и европейские аналоги", - приводятся в сообщении слова директора Центра диверсификации Роскосмоса Алексея Берга. По его словам, это позволит исключить зависимость от американских и европейских поставок и усилить энергобезопасность России.

Отмечается, что УКВЗ и "ЭдАн Инжиниринг" в рамках Международного военно-технического форума "Армия" заключили соглашение о намерениях. Две стороны рассматривают возможность создания совместного предприятия, основные направления деятельности которого будут включать в себя производство контейнерных автозаправочных станций, насосного оборудования и другой продукции.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
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