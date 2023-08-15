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РИА Новости

Россия соблюдает графики поставок С-400 Индии, заявили в ФСВТС

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

Глава ФСВТС Шугаев: поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Поставки систем ПВО С-400 Индии идут по графику, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Россия и Индия подписали в 2018 году контракт на поставку С-400 на 5,2 миллиарда долларов, сроки реализации - до 2024 года. Ранее в некоторых западных СМИ была опубликована информация со ссылкой на представителя ВВС Индии, согласно которой конфликт на Украине и ужесточение санкций якобы помешали России провести запланированную на 2023 год "крупную оружейную поставку" в интересах Нью-Дели.

"Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - сказал Шугаев в ходе военно-технического форума "Армия-2023".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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