«Первое появление БТР Rosomak на фронте»: в польском издании «заметили» уничтожение машины «национальной гордости» на Украине

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Киевский режим, закупив польские БТР Rosomak, ожидал поступления очередного «чудо-оружия», способного «расправиться» с российскими войсками. Всего на средства от США и ЕС было закуплено от 150 до 200 бронемашин данного типа.

Большую роль придавали этому контракту и в Варшаве: официальные лица наперебой расхваливали достоинства БТР Rosomak, прогнозируя его эффектное появление на фронте. Однако реалии скорректировали эти радужные надежды.

В ходе первого зафиксированного боевого применения Rosomak он был уничтожен

- говорится в польском издании Altair.

Как указывается, бронетранспортер был подбит бойцами Западного военного округа ВС РФ в районе Купянска из 82-мм миномета. Он осуществлял эвакуацию солдат, когда в верхнюю часть корпуса прилетел боеприпас, приведший к уничтожению машины. Как предполагает автор, БТР находился на вооружении 44-й механизированной бригады ВСУ.

Примечательно, что это, пожалуй, единственное польское издание, «заметившее» потерю широко разрекламированной машины. По всей видимости, тяжело принимать тот факт, что Rosomak, являющийся одним из предметов национальной гордости, «дебютировал» столь неподходящим образом на поле боя.